رفعت فياض يكتب: احذروا الغش في الثانوية العامة.. الأجهزة تراقب والعقوبات رادعة.. وفخ المجاميع الوهمية يقود للفشل الحقيقي

ينطلق الأحد المقبل، ماراثون الثانوية العامة، الذي سيُجرى فيه امتحان 768 ألف طالب وطالبة بالثانوية الحديثة، و45 ألف طالب وطالبة من الثانوية القديمة الباقين للإعادة من العام الماضي، بإجمالي 813 ألف طالب وطالبة.

ومع انطلاق هذه الامتحانات، تعيش مئات الآلاف من الأسر في حالة طوارئ، مع تغطية غير مسبوقة من مختلف وسائل الإعلام، نظرًا لارتباط دخول الجامعة بدرجة نجاح الطالب في هذه الشهادة.

ومع هذه الامتحانات، تزداد للأسف ظاهرة الغش، التي كانت شبه جماعية في كثير من لجان الجمهورية حتى سنوات قليلة مضت، خاصة فيما سماها البعض بـ"لجان أولاد الأكابر"، وهي اللجان التي كان بعض أولياء الأمور يقومون بتحويل أبنائهم إليها في السنة الأخيرة للثانوية العامة، وكان معظم طلاب هذه اللجان يحصلون على مجاميع فلكية بالغش الجماعي.

وكانت مجاميع طلاب هذه اللجان تتراوح ما بين 92% و99%، وكان معظمهم يلتحق بهذه المجاميع الكاذبة بما يسمى "كليات القمة" من طب وطب أسنان وصيدلة وهندسة. وكانت معظم هذه اللجان في محافظات سوهاج والشرقية وكفر الشيخ، حتى إن بعض البلاد بهذه المحافظات – وخاصة محافظة الشرقية – كانت تجمع أموالًا ضخمة لإعطائها للقائمين على هذه اللجان أثناء الامتحانات، ليتركوا لأولادهم عنان الغش المفتوح.

وكان أهل بعض القرى يستخدمون لغة التهديد والترويع لأعضاء اللجان الأخرى إذا لم يسمحوا لأولادهم بالغش كما يحلو لهم.

وقد حدث في عام 2023 أن ظهرت نتائج هؤلاء الطلاب بعدما التحقوا بما يسمى "كليات القمة"، رغم أنهم غير مؤهلين للدراسة بها، وكانت صدمة للجميع، خاصة في جامعات جنوب الوادي وسوهاج وأسيوط، حيث تراوحت نسب النجاح ما بين 22% و30%، لأن هؤلاء الطلاب لم يكونوا مؤهلين لهذه الكليات.

وقد أصرت الجامعات وقتها على عدم تعديل هذه النتائج، لأنها بالفعل تريد تعليمًا جيدًا. ولم يتظلم أي طالب من الراسبين من هذه النتائج، وقرر بعضهم التحويل من هذه الكليات، بينما فضل البعض الآخر إعادة السنة.

أقول هذا في ضوء الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم هذا العام لعدم تكرار ذلك، ومنع أي حالة غش في لجان الثانوية العامة، وعدم السماح بدخول أي من أجهزة المحمول أو سماعات البلوتوث مع أي طالب أو طالبة، وذلك بتفتيش الجميع عند دخولهم اللجان، وقد يقوم أفراد الأمن بذلك بشكل مفاجئ داخل اللجان نفسها.

كما قررت الوزارة منع المراقبين أنفسهم من حمل أي من أجهزة المحمول، وأكدت أن أي طالب يُضبط معه جهاز محمول – حتى وإن كان مغلقًا – سيتم تحرير محضر ضده بتهمة الشروع في الغش. أما إذا كان الجهاز مفتوحًا، فسيتم تحرير محضر غش وحرمانه من الامتحان لمدة عامين، حتى لو لم يكن قد استفاد من المادة الموجودة على المحمول.

وإذا حاول أي طالب استخدام المحمول الذي دخل به اللجنة بشكل مخالف، من خلال تصوير أي ورقة وإرسالها للخارج للشخص الذي سيتواصل معه ويمليه ما يريد، فسيتم ضبطه خلال 10 دقائق، وتحديد موقعه في أي مكان على مستوى الجمهورية، بعد التقاط إشارات الإرسال من خلال لجان مكافحة الغش الإلكتروني التابعة للوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال "الرقم السري" الموجود على كل ورقة بكراسة الأسئلة.

فاحذروا جميعًا الغش هذا العام، حتى لا يضيع مستقبل من يلجأ إليه.

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