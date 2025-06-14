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مشهد مهيب.. تشييع جثمان مهندس توفى أثناء الصلاة في مسجد بالسنطة (فيديو)

رحل كما عاش.. محبًا
"رحل كما عاش.. محبًا للمساجد".. تشييع جثمان مهندس توفى

 في مشهد مهيب خيّم عليه الخشوع والحزن ودّعت قرية السنطة البلد بمحافظة الغربية مساء اليوم، المهندس ياسر عودة الذي وافته المنية أثناء أدائه صلاة العشاء داخل مسجد الجمعية الشرعية عن عمر ناهز 50 عامًا.

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 الفقيد كان قد أمّ المصلين في صلاة المغرب بمسجد الجمعية الشرعية بـ السنطة البلد في لحظات اتسمت بالسكون والسكينة ثم عاد لأداء صلاة العشاء جماعة ليسلم روحه إلى خالقها، وهو في التشهد الأخير من الركعة الأخيرة في مشهد وصفه الأهالي بـ"الخاتمة التي يتمناها كل مؤمن".

 

 المهندس ياسر عودة كان من الوجوه المحبوبة والمعروفة في القرية واشتهر بين الأهالي بتقواه وحسن خلقه ومواظبته على أداء الصلوات في المسجد وقد خلف رحيله المفاجئ حالة من الصدمة والحزن العميق بين ذويه وجيرانه وكل من عرفه.

وشُيّع جثمانه في جنازة حاشدة تقدّمها الأهل والأصدقاء وسط دعوات صادقة بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

وأجمع المشيعون على أن وفاته على هذه الهيئة الطاهرة أثناء العبادة إنما هي علامة من علامات حسن الخاتمة سائلين الله أن يرزقهم مثلها.

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