مشهد مهيب.. تشييع جثمان مهندس توفى أثناء الصلاة في مسجد بالسنطة (فيديو)

في مشهد مهيب خيّم عليه الخشوع والحزن ودّعت قرية السنطة البلد بمحافظة الغربية مساء اليوم، المهندس ياسر عودة الذي وافته المنية أثناء أدائه صلاة العشاء داخل مسجد الجمعية الشرعية عن عمر ناهز 50 عامًا.

الفقيد كان قد أمّ المصلين في صلاة المغرب بمسجد الجمعية الشرعية بـ السنطة البلد في لحظات اتسمت بالسكون والسكينة ثم عاد لأداء صلاة العشاء جماعة ليسلم روحه إلى خالقها، وهو في التشهد الأخير من الركعة الأخيرة في مشهد وصفه الأهالي بـ"الخاتمة التي يتمناها كل مؤمن".

المهندس ياسر عودة كان من الوجوه المحبوبة والمعروفة في القرية واشتهر بين الأهالي بتقواه وحسن خلقه ومواظبته على أداء الصلوات في المسجد وقد خلف رحيله المفاجئ حالة من الصدمة والحزن العميق بين ذويه وجيرانه وكل من عرفه.

وشُيّع جثمانه في جنازة حاشدة تقدّمها الأهل والأصدقاء وسط دعوات صادقة بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

وأجمع المشيعون على أن وفاته على هذه الهيئة الطاهرة أثناء العبادة إنما هي علامة من علامات حسن الخاتمة سائلين الله أن يرزقهم مثلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.