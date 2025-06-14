باختيار الجمهور، السياحة تعلن القطع الأثرية لشهر يونيو بالمتاحف

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن القطع الأثرية التي تم اختيارها لشهر يونيو بالمتاحف، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.

ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، من أبرزها ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر، والذي يوافق الأول من شهر يونيو، حيث اختار متاحف كل من القبطي، وكفر الشيخ، والأقصر للفن المصري القديم، عرض بعض المقتنيات التي تحكي رحلة العائلة المقدسة في مصر.

كما تعرض مجموعة من المتاحف مجموعة من الصور الأرشيفية المميزة الموجودة بالمتاحف المصرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف، بهدف إبراز دور المتاحف في حفظ وحماية ذاكرة الأمة وحضاراتها.

الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى

وتعرض عدد آخر من المتاحف مجموعة من مقتنياتها الفريدة التي تسلط الضوء على أبرز الآلات الموسيقية في مصر على مر العصور وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى والذي يوافق يوم ٢١ يونيو من كل عام والذي يبرز أهمية ومكانة الموسيقى في المجتمع والحياة المصرية القديمة سواء اليومية أو الاجتماعية في بيوت وقصور الأشراف والنبلاء.

المتحف القبطي بمصر القديمة

ويعرض مبخرة من البرونز عليها نقوش تمثل موضوعات من حياة السيد المسيح منها المجيء إلى مصر.

متحف مطار القاهرة الدولى –مبنى الركاب 2:

يعرض صليب من النحاس والزنك

متحف كفر الشيخ:

يعرض قطعة من الصوف والكتان، تمثل رحلة العائلة المقدسة إلي مصر.

متحف الأقصر للفن المصري القديم:

يعرض الجزء العلوي من محراب من الحجر الجيري من العصر القبطي، وعثر عليها عام 1958 في الفناء الأول لمعبد الأقصر.

متحف الفن الإسلامي بباب الخلق:

يعرض صورة من أرشيف المتحف لاحتفالات المحمل.

متحف الشرطة القومي بالقلعة:

يعرض صورة أرشيفية لتناول الإعلام المصري لدور الشرطة المصرية في الدفاع عن الوطن.

متحف الإسماعيلية:

يعرض السجل الخاص بعالم الأثار الفرنسي چان كليدا بخط اليد لتسجيل الأثار الخاصة بمتحف الإسماعيلية.

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية:

يعرض صوره أرشيفيه من الألبوم الشخصي للنبيلة فاطمة حيدر (صاحبه القصر) والتي تصور ابنتها وهي واقفه بحديقة القصر.



متحف النوبة بأسوان:

يعرض صورة أرشيفية لمعبد فيلة قبل وبعد الإنقاذ.

متحف مطار القاهر الدولي مبنى الركاب 3:

يعرض (شخشيخة) للمعبودة حتحور من البرونز، وتمثل وجه المعبوده حتحور بهيئة سيده ترتدي باروكه شعر وقلاده عريضه وعلى جانبي الرأس حيه الكوبرا تحمل فوق رأسها الكورنيش المصري.

متحف قصر المنيل:

يعرض بيانو من الخشب المطعم بالنحاس وله حليات وتطعيم من حجارة اللازورد ورخامة البيانو من أهم مقتنيات قاعة الاوبيسون سرايا العرش.

متحف المركبات الملكية ببولاق:

يعرض صندوق موسيقى من الخشب من مقتنيات الأميرة فوزية، بة ٦ سلندرات لكل منها لحن خاص به مطبوع على الصندوق من الداخل، وهو على منضدة أخرى من الخشب، بها درج لحفظ السلندرات.

متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب:

يعرض طبلة ذات رق من الخشب المطعم بالخشب والأبنوس والسن.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض جراما فون من الخشب على هيئة واجهه معبد يتخللها شكل الأعمدة ويتوسطها خرطوش ملكي داخله اسم الملك فاروق بالخط الهيروغليفي، أما غطاء الجرامافون فنقش علية منظر لعازفين وراقصات، وله درج جانبي لوضع الأسطوانات.



متحف ايمحتب بسقارة:

يعرض جزء من آلة الهارب الموسيقية، ونجد عمود به صف رأسي من الثقوب يثبت فيها قطع خشبية أسطوانية صغيرة، والتي يثبت عن طريقها أوتار الهارب للعزف عليها.

متحف تل بسطة بالزقازيق:

يعرض تمثال للآلهة باستت تحمل فى يدها الصلاصل وهو رابط واضح مع حتحور التى عادة ماتحمل هذه الآلة الموسيقية، وهو مصنوع من البرونز، من الدولة الحديثة.

متحف السويس القومي:

يعرض (ناي) به خمس ثقوب للأصابع.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض مجموعة من تماثيل التناجرا من الفخار، والتي عثر عليها في جبانات الإسكندرية ومنهم تمثال لسيدة تعزف على القيثارة.

متحف الغردقة:

يعرض(ربابه) من الخشب على شكل جزع شجرة.

متحف شرم الشيخ:

يعرض شخشيخة المعبودة حتحور، من البرونز، ومقبضها عبارة عن مجسم لتمثالي أبو الهول من أسفل علي قاعدة مربعة يعلوهما مجسم للمعبود بس يعلوه مجسم للمعبودة حتحور ومن الجانبين يعلوها شكل واجهة القصر ويعلو الشخشيخة من أعلي مجسمات لمجموعة من الحيوانات

من العصر اليوناني الروماني.

متحف سوهاج القومي:

يعرض زوج من المصفّقات من العاج على شكل أيدي بشرية عليها زخارف كانت تستخدم للتصفيق، من عصر الدولة الوسطى.

متحف مطروح:

يعرض لوحة من الحجر الجيري عليها المعبود بس معبود المرح والموسيقى يمسك بيده اليمنى السيف في وضع راقص وبجواره سيدة تمسك بيدها اليمنى الشخشيخة وبيدها اليسرى الدف.

متحف ملوي بالمنيا:

يعرض تمثال من الفخار يمثل النصف العلوي لشخص بجانبه إله موسيقية وترية يضع أصابعه عليها من العصر اليوناني الروماني.



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