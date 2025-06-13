شريف فتحي يتابع أعمال غرفة عمليات انتظام الحركة السياحية في مصر

يتابع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أعمال غرفة العمليات المُكلفة بمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين، والتي تضم ممثلين عن الإدارات المركزية لشركات السياحة، والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى جانب وحدة الطيران بالوزارة.

متابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية

يأتي ذلك في ضوء التداعيات المتلاحقة الناتجة عن تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تتابع الغرفة أوضاع السائحين المتواجدين في مصر من مختلف الدول والتى تم إغلاق مجالاتها الجوية تأثرًا بالأحداث.

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ويواصل شريف فتحي متابعته المستمرة مع وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفنى الذى يتابع المستجدات عن كثب، وذلك للوقوف على أى تطورات أولًا بأول.

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