الجمعة 13 يونيو 2025
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برنامج تدريبي عن مبادئ وأساسيات الإتيكيت المهني للعاملين بالمتحف المصري الكبير

تدريب العاملين بالمتحف
تدريب العاملين بالمتحف المصري الكبير
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انتهت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار من البرنامج التدريبي حول المبادئ وأساسيات الإتيكيت المهني، للعاملين بالمتحف المصري الكبير.

البرنامج التدريبي حول المبادئ وأساسيات الإتيكيت

تأتي إقامة هذا البرنامج التدريبي في إطار استعدادات الوزارة للافتتاح الرسمي للمتحف في الثالث من شهر يوليو المُقبل، وفي ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار نحو رفع كفاءة وقدرات 
العاملين بالوزارة والهيئات التابعة، لا سيما وأن ذلك يُعد من أهم ركائز وضمانات استمرار النجاح وتحقيق التفوق التنافسي لمصر كمقصد سياحي يتميز بتنوع أنماطه السياحية.

تدريب العاملين بالمتحف المصري الكبير

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن البرنامج، والذي استمرّ لمدة ثلاثة أشهر، قد استهدف تدريب العاملين بالمتحف على كيفية استقبال الوفود والزوار والتعامل مع السائحين بصورة لائقة ومُشرفة، وشرح آداب الحوار واتيكيت التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أبرز ملامح الثقافات المختلفة للشعوب وطرق وآداب التواصل معهم، مما سينعكس إيجابًا على أداء موظفي المتحف باختلاف وظائفهم ومواقعهم الوظيفية.

وأشار الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أن هذا البرنامج التدريبي قد تم تنفيذه في ثلاثة مجموعات بإجمالي عدد 70 متدرب من موظفي المتحف، مُشيرًا إلى أن البرنامج لا يقتصر على المتحف المصري الكبير فقط، حيث سبق وأن تم تنفيذه في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار من بينهم المتحف المصري بالتحرير،  وذلك بهدف تقديم تجربة سياحية وثقافية مُميزة للسائحين ولزوار المواقع الأثرية المختلفة التابعة للوزارة وهيئاتها المُختصة.

وأكد أنه سيتم الاستمرار في تقديم هذا النوع من البرامج بما ينعكس إيجابًا على آراء وانطباعات الزوار، ويسهم في تحقيق الوزارة لمستهدفاتها المرجوة نحو استجلاب السياحة الوافدة الراغبة والمهتمة بمنتج السياحة الثقافية، كما سيتم إتاحة الجزء النظري من هذا البرنامج التدريبي على منصة وزارة السياحة والآثار للتدريب الجاري إنشاؤها والمُزمع إصدارها تجريبيًا خلال الفترة الوشيكة القادمة.

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المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثار وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار شريف فتحي تدريب العاملين بالمتحف المصري الكبير

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