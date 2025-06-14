إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير بدءا من الغد، تعرف على الأسباب

تختتم هيئة المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، الجولات الإرشادية التي يتم تنظيمها للأماكن المفتوحة للزيارة بالمتحف، وذلك ضمن الاختبار التشغيلي للقاعات والمناطق المفتوحة للزيارة، استعدادا للافتتاح الرسمي للمتحف بكامل قاعاته في الـ3 من يوليو المقبل.

إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وتبدأ وزارة السياحة والآثار، غدًا الأحد، إغلاق الزيارة بـ المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 5 يوليو المقبل، وذلك لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المقرر يوم 3 يوليو القادم.

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه من المقرر أن يتم فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين عقب الافتتاح الرسمي للمتحف خلال مواعيد العمل الرسمية له ليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة بالمتحف.

وتبدأ هيئة المتحف المصري الكبير تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول الزائرين لزيارة المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للافتتاح الرسمي المقرر في الـ 3 من يوليو المقبل.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار التذاكر التي يتم العمل بها حتى موعد فتح التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر في الـ3 من يوليو المقبل تصل إلى 200 جنيه للزائر المصري، وإلى ما يعادل 25 دولارا للزائرين غير المصريين، وذلك للدخول خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل غير الرسمية تصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

زيادة أسعار تذاكر دخول الزائرين غير المصريين

وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير إلى أنه فيما يتعلق بأسعار التذاكر التي يتم العمل بها اعتبارا من يوم الجمعة 4 يوليو المقبل، حيث ستصل أسعار تذاكر الزائرين المصريين إلي 200 جنيه خلال مواعيد العمل الرسمية، فيما سيتم زيادة أسعار دخول الزائرين غير المصريين من 25 إلى ما يعادل 30 دولارا للفرد.

وتابعت الهيئة أن أسعار تذاكر الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية ستصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز ٣٥ فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

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