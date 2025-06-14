أسعار استمارات اختبارات الناشئين بالأندية 2025

تفاوتت أسعار استمارات التقدم لـ اختبارات الناشئين بالأندية 2025 -2026 ما بين 150 جنيها إلى 50 جنيها للمتقدم للاختبارات، بينما قرر ناديان فقط فتح باب الاختبارات بالمجان للانضمام لفرق كرة القدم وهم وادي دجلة ونادي سوهاج الرياضي.

وتصدرت أندية بتروجت والمقاولون والاتحاد السكندري وطلائع الجيش أعلى قيمة لاستمارات المقدمين لاختبارات الناشئين بمبلغ 150 جنيها للمتقدم.

وبلغت قيمة استمارة اختبارات الناشئين بـ النادي الأهلي مبلغ 100 جنيه، وكذلك الحال لاختبارات أندية غزل المحلة والداخلية والإسماعيلي والسكة الحديد وكفر الشيخ واتحاد الشرطة وطنطا.

فيما بلغت قيمة اختبارات نادي تيم مبلغ 75 جنيها، وبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي القناة مبلغ 60 جنيها فقط، فيما سجل نادي مودرن سبورت أقل الأندية تحديدا لسعر استمارة اختبارات الناشئين بمقابل 50 جنيها فقط.

جدير بالذكر أن عددا من الأندية تواصل اختبارات الناشئين بالمحافظات على رأسهم سيراميكا كليوباترا، ولم تعلن بشكل رسمي عن أسعار استمارات اختبارات الناشئين 2025.

كما لم يعلن الزمالك الذي أجرى اختبارات بمحافظة الشرقية الشهر الماضي عن سعر استمارة اختبارات الناشئين.

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 2025-2026

وتستقبل معظم الأندية الأعمار السنية ما بين 2005 حتى 2019 للانضمام لفرق الأندية، بينما حدد الأهلي الأعمار السنية من مواليد 2010، 2011، 2019 للانتقاء ما بينهم لفرق القلعة الحمراء.

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