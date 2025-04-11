الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق مخزن قطع غيار سيارات بحلوان

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل مخزن قطع غيار سيارات بـمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

 

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات المخزن، دون وقوع أي إصابات.
 

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة حلوان، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن قطع غيار سيارات بحلوان

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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