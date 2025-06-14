تعرف على أكثر فرق كأس العالم للأندية تتويجًا بالألقاب القارية

كأس العالم للأندية، يعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 تتويجا بالألقاب القارية.

وتوج ريال مدريد ببطل أوروبا 15 مرة أعوام 1955/56، 1956/57، 1957/58، 1958/59، 1959/60، 1965/66، 1997/98، 1999/2000، 2001/02، 2013/14، 2015/16، 2016/17، 2017/18، 2021/22، 2023/24.

ويأتي أوكلاند سيتي في المرتبة الثانية بين أكثر الفرق تتويجا بالبطولات القارية بعدما توج بطلا لـ أوقيانوسيا 13 مرة، اعوام 2006، 2008/09، 2010/11، 2011/12، 2012/13، 2013/14، 2014/15، 2016، 2017، 2022، 2023، 2024، 2025

ويأتي النادي الأهلي في المرتبة الثالثة بعدما توج بطلا لقارة أفريقيا للأندية 12 مرة أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024.

عدد الألقاب القارية التي فازت بها الفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية

15 لقبا - ريال مدريد

13 لقبا - مدينة أوكلاند

12 لقبا- الاهلي

6 ألقاب - بايرن ميونيخ

6 ألقاب - بوكا جونيورز

6 القاب – باتشوكا

5 ألقاب – مونتيري

4 ألقاب – الهلال

4 ألقاب – الترجي

4 ألقاب - ريفر بليت

3 ألقاب – فلامينجو

3 ألقاب – الدولي

3 ألقاب – بالميراس

3 ألقاب – أوراوا ريد دايموندز

3 ألقاب – الوداد

2 لقب – العين

2 لقب – بنفيكا

2 لقب - تشيلسي

2 لقب - يوفنتوس

2 لقب – بورتو

2 لقب – أولسان

1 لقب - بوروسيا دورتموند

1 لقب - بوتافوجو

1 لقب – فلومينينسي

1 لقب - ماميلودي صن داونز

1 لقب - مانشستر سيتي

1 لقب - باريس سان جيرمان

1 لقب - سياتل ساوندرز

0 لقب – أتلتيكو مدريد

0 لقب – سالزبورج

0 لقب– إنتر ميامي

0 لقب – لافك

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق منتصف يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وتم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتشهد مونديال الأندية 2025 مشاركة أندية قوية مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 5 أندية عربية تمثل قارات أفريقيا وآسيا، وهي العين الإماراتي والأهلي والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى:

بالميراس (البرازيل) -بورتو (البرتغال) -الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة).

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان (فرنسا) -أتلتيكو مدريد (إسبانيا) -بوتافوجو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة).

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) -أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) -بنفيكا (البرتغال) -بوكا جونيورز (الأرجنتين).

المجموعة الرابعة:

تشيلسي (إنجلترا) لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) - فلامنجو (البرازيل).

المجموعة الخامسة:

إنتر ميلان (إيطاليا) - أوراوا ريد دياموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - ريفر بليت (الأرجنتين).

المجموعة السادسة:

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - بروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فلومينينسي (البرازيل).

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد البيضاوي (المغرب) - العين (الإمارات)- يوفنتوس (إيطاليا).

المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - ريد بول سالزبورج (النمسا).

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