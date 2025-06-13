راديو مونت كارلو يشيد بالأهلي ويصفه بـ ريال مدريد إفريقيا

سلط راديو مونت كارلو الفرنسي الضوء على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث وضع عنوان لمقال له “الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا”.

الأهلي ريال مدريد إفريقيا

وقال راديو مونت كارلو في تقرير له عن الأهلي إنه مؤسسة كروية ذات القاعدة الجماهيرية الهائلة والتاريخ المذهل بفضل جماهيره العاشقة وحضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح نموذجًا في الاحتراف والتأثير الرقمي، بحسابات رسمية بالفرنسية والإنجليزية.

وتابع التقرير أن الأهلي يعتبر الأكثر تتويجًا في العالم بـ 155 لقبًا، وأنه فاز بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات في آخر 5 سنوات وقد لا يكون محبوبًا من الجميع في إفريقيا لكنه بكل تأكيد مخيف للجميع.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ 64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

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