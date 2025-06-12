الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 36 حالة تعد على أراضي الدولة بأسوان (صور)

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضى الدولة بأسوان

استكملت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

إزالة ٣٦ حالة تعد

وأسفرت الجهود عن إزالة 36 حالة تعد بمساحة 28 ألفا و784 م2 بمختلف المراكز والمدن، وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 17 حالة تعد بمساحة 14 ألفا و516 م2، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والقرى، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بحملة لإزالة حالة تعد بمساحة 1000 م2 بناحية قرية بنبان، والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

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​ أسوان إدفو إزالات تعديات اراضي املاك

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