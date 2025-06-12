الخميس 12 يونيو 2025
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تكريم مسئول خدمة المواطنين بمديرية العمل في أسوان (صور)

تكريم مسئول خدمة
تكريم مسئول خدمة المواطنين بمديرية العمل

عقدت مديرية العمل بأسوان اجتماعا بمديرى إدارات رعاية القوى العاملة وبحوث العمالة وخدمة المواطنين ومديرى مكاتب تفتيش العمل التابعة للمديرية لمناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتوجه الإدارات والمكاتب بعقد ندوات توعية للعاملين بالمنشآت المختلفة عن القانون الجديد، مع تناول مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكيد على سرعة بحث الشكاوى الواردة للمديرية من أى جهة، وكذا التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء الخدمة المطلوبة.

تكريم مسئول خدمة المواطنين 

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان أن الاجتماع شهد تكريم حنان شحاتة مسئول خدمة المواطنين بالمديرية نظرًا لحصولها على شهادة تقدير من محافظ أسوان لقيامها بالرد على 100% من طلبات خدمة المواطنين الواردة للمديرية من المحافظة.

وأشار إلى حرص المديرية على تكريم المتميزين من العاملين، ورفع الأمر للمستوى الأعلى لتكريمهم وتحفيزهم على الاستمرار لتقديم أفضل ما لديهم بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى، وليكونوا قدوة ونماذج مشرفة لزملائهم فى العمل.

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​ أسوان العمل احتفالية تكريم توعية خدمة

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