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رياضة

فيرتز يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني من رابطة اللاعبين المحترفين

فلوريان فيرتز، فيتو
فلوريان فيرتز، فيتو

حصد فلوريان فيرتز، متوسط ميدان نادي باير ليفركوزن، جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في ألمانيا.

 

فيرتز يتفوق على هاري كين في التصويت 

وحصد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على 29,1% من أصوات اللاعبين، مقابل 20% من الأصوات ذهبت إلى مهاجم بايرن ميونخ هاري كين في المركز الثاني وحل مايكل أوليسيه جناح البافاري في المركز الثالث بـ17% من الأصوات.

أرقام فلوريان فيرتز هذا الموسم 

وسجل فيرتز 10 أهداف وصنع 13 آخرين في 31 مباراة خاضها في البوندسليجا هذا الموسم، والذي ربما يكون الأخير له في صفوف باير ليفركوزن حيث بات قريبًا للغاية من الانتقال لصفوف ليفربول.

مدرب ماينز الأفضل في الدوري الألماني 

وبدوره توج بو هنريكسين مدرب ماينز بجائزة أفضل مدرب في الموسم بحصوله على 25,7% من الأصوات، متفوقًا على فنسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ (22,2%) وجوليان شوستر مدرب فرايبورج (17,5%).

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