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رياضة

ليفركوزن يطلب ضم ثنائي ليفربول في صفقة فلوريان فيرتز

فلوريان فيرتز، فيتو
فلوريان فيرتز، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة باير ليفركوزن، في الاستفادة من خدمات اثنين من لاعبي ليفربول، ضمن صفقة التخلي عن فلوريان فيرتز.

 

فيرتز مرشح لأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي 

وتواصل إدارة ليفربول مساعيها للتعاقد مع النجم الألماني الشاب فيرتز، في صفقة قد تحطم الرقم القياسي لأغلى انتقال في تاريخ الكرة الإنجليزية، والذي بلغ 115 مليون جنيه إسترليني عندما ضم تشيلسي اللاعب الإكوادوري مويسيس كايسيدو.

ويرغب نادي باير ليفركوزن، الذي أعلن مؤخرًا تعيين الهولندي إريك تين هاج خلفًا للمدرب تشابي ألونسو، في الحصول على مبلغ 126 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود إمكانية للتوصل إلى حل وسط عبر إدخال لاعبين في الصفقة لتخفيض المقابل المالي.

 

ليفركوزن يرغب في ضم كوانساه وإليوت من ليفربول 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد تم تقديم عرض مبدئي من ليفربول بقيمة 109 ملايين جنيه إسترليني، بينما تبحث إدارة ليفركوزن عن إضافة لاعبين كجزء من الصفقة، وقد يتم اقتراح كل من جابرييل كوانساه وهارفي إليوت كعناصر تبادلية.

ورغم أن كوانساه وإليوت يحظيان بتقدير كبير داخل ليفربول، فإن مشاركاتهما في الموسم الماضي كانت محدودة؛ إذ بدأ إليوت مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي، فيما شارك كوانساه أساسيًّا في 4 مناسبات.

إليوت يُشبه فيرتز من حيث القدرة على اللعب في مراكز متعددة في الخط الهجومي، بينما يُمكن أن يُعوّض كوانساه رحيل المدافع الألماني جوناثان تاه، الذي انضم مؤخرًا إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر.

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