بتكلفة مليار دولار.. الحكومة تواصل استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وإغلاق الزيارات التعريفية 15 يونيو الجاري

تواصل الحكومة استعداداتها للافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير بكامل قاعاته بما فيها قاعة الملك توت عنخ آمون والتي ستعرض المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي لأول مرة منذ لحظة اكتشافها بالبر الغربي في الأقصر عام 1922.

الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد شريف فتحي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوم 3 يوليو المقبل، وذلك من خلال احتفالية كبرى تليق بمكانة وعظمة مصر، وبحجم قدرة الدولة المصرية، حيث تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الشخصيات العالمية وسينقل حفل الافتتاح عدد كبير من القنوات العالمية.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير وصلت الى حدود مليار دولار، مشيرا إلي أنه نقل 134 قطعة من القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير، ولم يحدد موعد لنقل قناع الملك الشاب ولكنه بالتأكيد سيكون قبل افتتاح المتحف رسميا.

وتبدأ وزارة السياحة والآثار، إغلاق الزيارة بـ المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 5 يوليو المقبل، وذلك لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المقرر يوم 3 يوليو القادم.

إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه من المقرر أن يتم فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين عقب الافتتاح الرسمي للمتحف خلال مواعيد العمل الرسمية له ليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة بالمتحف.

وتبدأ هيئة المتحف المصري الكبير تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر دخول الزائرين لزيارة المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف، وذلك اعتبارا من اليوم التالي للافتتاح الرسمي المقرر في الـ 3 من يوليو المقبل.

أسعار تذاكر دخول الزائرين للمتحف المصري الكبير

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار التذاكر التي يتم العمل بها حتى موعد فتح التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر في الـ3 من يوليو المقبل تصل إلى 200 جنيه للزائر المصري، وإلى ما يعادل 25 دولارا للزائرين غير المصريين، وذلك للدخول خلال مواعيد العمل الرسمية.



وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أن أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل غير الرسمية تصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

زيادة أسعار تذاكر دخول الزائرين غير المصريين



وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير أنه فيما يتعلق بأسعار التذاكر التي يتم العمل بها اعتبارا من يوم الجمعة 4 يوليو المقبل، حيث ستصل أسعار تذاكر الزائرين المصريين إلي 200 جنيه خلال مواعيد العمل الرسمية، فيما سيتم زيادة أسعار دخول الزائرين غير المصريين من 25 إلى ما يعادل 30 دولارا للفرد.

وتابعت الهيئة أن أسعار تذاكر الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية ستصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز ٣٥ فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء وليد عارف، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسفير محمد الملا، مساعد وزير الخارجية، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء بكامل تشكيل اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، يأتي بهدف متابعة اللمسات الأخيرة لمختلف فعاليات الافتتاح، والاطمئنان على مختلف الترتيبات، مؤكدًا أنه سيكون هناك زيارات ميدانية متواصلة لمتابعة كل التفاصيل على أرض الواقع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة المستمرة لمختلف تفاصيل الموقف التنفيذي واللوجيستي، وكذا ترتيبات الاستقبال لكبار الضيوف، والاستعدادات الأمنية والتنقلات الخاصة بالضيوف من مقار إقامتهم إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بما يسهم في خروج هذه الاحتفالية وهذا الحدث الاستثنائي بأفضل صورة تليق بعراقة وتاريخ مصر.

فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل في نطاق المتحف المصري الكبير، حيث تناول سير العمل في مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يتم تنفيذه بطول 110 كم، وتطرق على نحو تفصيلي للقطاعات الجاري تنفيذها ضمن هذا المشروع في نطاق المتحف المصري الكبير، وما تتضمنه من رفع كفاءة كوبري 9 د، ورفع كفاءة كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق الاسكندرية الصحراوي، وكذا توسعة كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وقطاع طريق الاسكندرية الصحراوي إلى تقاطع طريق الواحات، وتطوير المسافة من المريوطية حتى المنصورية، إلى جانب تطوير كوبري 8، وإنشاء كوبري زويل، وتطوير الطريق السياحي، وجاءت نسب التنفيذ لتلك القطاعات على نحو متقدم.

كما تطرق الفريق مهندس كامل الوزير، إلى موقف تنفيذ الأتوبيس الترددي السريع BRT، والذي تم التشغيل التجريبي له في بعض القطاعات، ويتم تنفيذه بإجمالي 48 محطة، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، هذا إلى جانب استعراض موقف تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يخدم المتحف المصري الكبير أيضًا من خلال محطة تحمل اسم "محطة المتحف المصري الكبير"، وذلك ضمن 17 محطة تشملها هذه المرحلة من هذا الخط، المنفذة بطول 19 كم، وتمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر حتى محطة الفسطاط، وتناول بشكل تفصيلي سير العمل بالمكونات المختلفة لتنفيذ محطة المتحف المصري الكبير، وكذا محطة الرماية القريبة أيضًا من هذا المشروع الحضاري المميز.

موقف تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق

بدوره، عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ضمن نطاق المحافظة، في إطار مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بما في ذلك أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطرق والكباري، وكذا مشروع الهوية البصرية للطريق الدائري، والذي يتضمن تنفيذ دهان المنازل على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وإضافة عناصر مميزة ترتبط بالحضارة المصرية العريقة.

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

كما عرض المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تفاصيل أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي تستهدف الظهور بالشكل الحضاري وبما يعزز الصورة البصرية للمنطقة المحيطة، ومن بين ذلك أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية والكباري، وأعمال الرصف لبعض الطرق واضافة المسطحات الخضراء، واعمال الانارة والتجميل وغيرها.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء وليد عارف، عرضًا حول ما نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أعمال في إطار مشروع المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال داخل المشروع بنسبة تنفيذ 100%، موضحًا أنها شملت تنفيذ الممشى السياحي بطول 1270م، وعدد من المنشآت الإدارية والتجارية والخدمية، خاصة به، هذا فضلا عن الأعمال الخاصة بتمهيد ورصف وسفلتة 8 طرق بإجمالي أطوال تتجاوز 8 كم، وكذا تنفيذ 5 مناطق انتظار سيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 187 أتوبيسا على مساحة إجمالية تبلغ 25 ألف م2 مسطح، بالإضافة إلى إنشاء منطقتي انتظار خارجيتين للسيارات والأتوبيسات على مساحة 60 ألف م2، بقدرة استيعابية تصل إلى (1460 سيارة ملاكي/ 54 أتوبيسا/ 100 عربة جولف).

ونوه اللواء وليد عارف، خلال العرض، أيضًا إلى الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الشبكات والمرافق، وما شمله من أعمال تتعلق بمسارات وتغذية الإضاءة الخارجية لواجهة المتحف الرئيسية، وأعمال شبكة الجهد المنخفض والمتوسط، هذا فضلا عن أعمال شبكات صرف مياه الأمطار، والتغذية بالمياه، ومكافحة الحريق، وغرف الكهرباء.



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