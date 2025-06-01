مدبولي: عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مستجدات ترتيبات احتفالية المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الأحد؛ لمتابعة مُستجدات ترتيبات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وأحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، المشرف العام على التجهيز لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وشريف الخولي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مستجدات ترتيبات احتفالية المتحف المصري الكبير حتي يوم 3 يوليو المٌقبل.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة المُستمرة لجميع الإجراءات اللوجستية والتجهيزات الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يليق بحجم هذا الحدث العالمي المهم، وبما يعكس عراقة وتاريخ وحضارة الدولة المصرية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على تعاون وتنسيق مختلف الجهات المعنية وصولًا لتنفيذ احتفالية ضخمة لافتتاح المتحف المصري، بصورة تعكس ليس فقط تميز هذا الصرح العالمي الكبير، ولكن أيضًا تعكس مدى التقدم والانجاز الذي حدث في مختلف أوجه الحياة في الدولة المصرية، وبما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.

وخلال الاجتماع، استعرض السفير ياسر شعبان، خطوات إرسال الدعوات للمدعوين من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار المسئولين ورؤساء الشركات، وكذا موقف من تم تأكيد حضورهم، مُضيفًا أنه تتم المتابعة مع البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم في هذا الشأن.

الترتيبات والاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من الترتيبات والاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا مُتابعة الترتيبات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف وغيرها من الأمور اللوجستية بداية من المطارات، والفنادق، والطرق، وصولًا إلى مقر الاحتفالية، فضلًا عما تتضمنه الأجندة من الاحتفالات والفقرات المقترحة على مدار الأيام الثلاثة للاحتفالية.

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