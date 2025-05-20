الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

استضاف المتحف المصري الكبير، النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن، احتفاءً بالمواهب الفنية النسائية، ولتعزيز تمكين المرأة من خلال الفن.

النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن

وتأتي استضافة المتحف لهذا الملتقى، ضمن فعاليات التشغيل التجريبي له في إطار رؤيته كمجمّع ثقافي حضاري يعزِّز دور الابتكار، ويعزز الاستفادة من التراث لتشكيل مستقبل أكثر إلهامًا لكافة فئات المجتمع.

ويشارك في الملتقى أكثر من 200 فنانة، من أكثر من 35 دولة، وحضر الافتتاح مجموعة من السفراء، والشخصيات العامة والفنانين.

الفعاليات الترويجية للمتحف المصري الكبير

وخلال كلمته رحب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بالحضور، مؤكِّدًا حرص المتحف على المشاركة في هذا الملتقي المميز لتعزيز روح التعاون، وتبادل الرؤى، مُشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس متحفًا تقليديًا، بل هو مجمّع ثقافي، ومنارة للحضارة والتراث، يحتفي بالتاريخ المصري، ويشجِّع على الإبداع والابتكار. 

ويقدم الملتقى هذا العام برنامج متنوع، يشمل معرِض للفنون البصرية، وحلقات نقاشية، وجلسات رسم حي، وورش عمل يقدِّمها متخصصون. 
 

كما تُركِّز هذه النسخة بشكل خاص على الشمولية، التي تعمل على تحقيق التبادل الثقافي، والعدالة، والسلام، والمساواة بين الجنسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير المتحف المصري النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن ملتقى التمكين بالفن مؤسسة آرت توداي للفنون هيئة المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يطلق النسخة الثانية من سلسلة “GEM Talks”

ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، الطماطم تبدأ جنونها وانخفاض كبير في البامية والليمون

الصعيد على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، الجوافة تتفوق على التفاح وانخفاض كبير ومفاجئ في العنب

أنا تحت أمر النادي لكن بشرط، طارق سليمان يرد على عودته لتدريب حراس مرمى الأهلي

خدمات

المزيد

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية