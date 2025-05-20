المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن

استضاف المتحف المصري الكبير، النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن، احتفاءً بالمواهب الفنية النسائية، ولتعزيز تمكين المرأة من خلال الفن.

النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن

وتأتي استضافة المتحف لهذا الملتقى، ضمن فعاليات التشغيل التجريبي له في إطار رؤيته كمجمّع ثقافي حضاري يعزِّز دور الابتكار، ويعزز الاستفادة من التراث لتشكيل مستقبل أكثر إلهامًا لكافة فئات المجتمع.

ويشارك في الملتقى أكثر من 200 فنانة، من أكثر من 35 دولة، وحضر الافتتاح مجموعة من السفراء، والشخصيات العامة والفنانين.

الفعاليات الترويجية للمتحف المصري الكبير

وخلال كلمته رحب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بالحضور، مؤكِّدًا حرص المتحف على المشاركة في هذا الملتقي المميز لتعزيز روح التعاون، وتبادل الرؤى، مُشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس متحفًا تقليديًا، بل هو مجمّع ثقافي، ومنارة للحضارة والتراث، يحتفي بالتاريخ المصري، ويشجِّع على الإبداع والابتكار.



ويقدم الملتقى هذا العام برنامج متنوع، يشمل معرِض للفنون البصرية، وحلقات نقاشية، وجلسات رسم حي، وورش عمل يقدِّمها متخصصون.



كما تُركِّز هذه النسخة بشكل خاص على الشمولية، التي تعمل على تحقيق التبادل الثقافي، والعدالة، والسلام، والمساواة بين الجنسين.

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