مواعيد مباريات المجموعة الخامسة لمونديال الأندية 2025

يستعد فريق إنتر ميلان للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز، ريفر بليت.

وترصد السطور التالية مواعيد مباريات مجموعة إنتر ميلان الإيطالي في كأس العالم للأندية 2025.



جدول مباريات المجموعة الخامسة



الثلاثاء 17 يونيو

ريفر بليت ضد أوراوا ريد دايموندز- 10 مساءَ

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً

الأحد 22 يونيو

ريفر بليت ضد مونتيري - 4 صباحًا

الخميس 26 يونيو



إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا

أوراوا ريدز ضد مونتيري - 4 صباحًا

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الخامسة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت ببعض الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد غلق فترة الانتقالات الاستثنائية.



المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية



وتضم المجموعة الخامسة كل من إنتر ميلان ومونتيري وريفر بليت وأوراوا ريد دياموندز

صفقات إنتر ميلان



بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا شهد إنتر ميلان تغييراتٍ عديدة حيث أُعلن رسميًا رحيل سيموني إنزاجي المدير الفني عن الفريق بعد أربع سنوات وعيّن النادي كريستيان كيفو بديلًا له كما أُعلن عن انضمام بيتر سوتشيتش ولويس هنريكي كصفقتين جديدتين.

صفقات مونتيري



لم يعلن فريق سيرجيو راموس عن أي تعزيزات فقط تم الإعلان مؤخرًا عن وصول دومينيك تورينت المدرب الإسباني الذي سيخلف ديميكيليس.

صفقات اوراوا ريد دياموندز



لم يبرم الفريق الياباني الذي توج بـ3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، أي تعاقدات جديدة وسيدخل البطولة بنفس القائمة التي يمتلكها.

صفقات ريفر بليت



لم يتعاقد النادي الأرجنتيني مع أي صفقات جديدة ولكنه نجح في الاحتفاظ بخدمات فرانكو ماستانتونو ليشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.



وينتظر الملايين حول العالم انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الموسع، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وتشهد البطولة مشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات ويشارك في مونديال الأندية 32 فريقًا من 6 قارات بجانب بطل البلد المضيف، على أن يتم اختيار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم، أي أنه يتم اختيار المشاركين في نسخة 2025 من الأبطال بين 2021-2024 بجانب التصنيف الجديد المتبع.

وتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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