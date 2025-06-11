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الدقهلية تستقبل أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بعد عودتهم من الأراضي المقدسة

استقبال الحجاج بالدقهلية،
استقبال الحجاج بالدقهلية، فيتو

استقبلت اليوم الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالدقهلية المستوى الأول وعددهم 45 حاجًا من أمام استاد المنصورة الرياضي.

وسط فرحة عارمة من أهالي الحجيج لأداء مناسك الحج

 

 حيث استقبل الأهالي حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم لمناسك الحج، وكان في استقبالهم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، الدكتورة هالة عبد الرزاق، حيث تم تقديم التهنئة للحجاج على سلامة العودة بعد أداء مناسك الحج، وتمنى لهم دوام الصحة والعافية، كما تم تقديم الدعم النفسي والرعاية اللازمة لهم بعد عودتهم من رحلة الحج المباركة.

رعاية واهتمام خلال رحلتهم المباركة

هذا وقد أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة القومية لتيسير الحج لما وجدوه من رعاية واهتمام خلال رحلتهم المباركة.

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