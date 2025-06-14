السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الخريطة المرورية اليوم بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت القاهرة الكبرى صباح اليوم السبت 14 يونيو 2025، حالة من السيولة المرورية على معظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتأمين الحركة وتنظيم سير السيارات خلال ساعات الذروة.

ورصدت الإدارة العامة للمرور، الحركة على محور صلاح سالم، وكورنيش النيل، والأوتوستراد، ومحور الثورة، والطريق الدائري تسير بشكل طبيعي دون معوقات تذكر، مع عدم تسجيل أي حوادث جسيمة أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

وانتشرت سيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية التابعة للإدارة، لمتابعة الحالة في المواقع الحيوية والتدخل السريع حال حدوث أي طارئ.

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البطاطس والخيار والفاصوليا واستقرار الليمون والثوم

انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ووقوع مصاب وشلل مروري

كما تم الدفع بعدد من الأوناش والخدمات المرورية في محيط مداخل ومخارج القاهرة والجيزة، خاصة في مناطق التجمعات السكانية المرتفعة، ومحيط المدارس والمستشفيات.

من جانبها، ناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم التوقف في أماكن غير مخصصة، واتباع قواعد القيادة الآمنة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال ساعات النهار.

وتواصل غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، رصد الحالة المرورية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات وهيئة الإسعاف، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي بلاغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحالة المرورية السيولة المرورية المحاور والطرق حالة المرور حالة المرورية سيارات الاغاثة المرورية

مواد متعلقة

انقلاب سيارة تريلا محملة بسن بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ووقوع مصاب وشلل مروري

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدى سائق توك وتوك ووالده على فرد مرور بالوراق (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل مول تجاري بحدائق أكتوبر

ضبط 3 أشخاص بتهمة ضرب أفراد أمن في شركة مقاولات بالقاهرة

الداخلية تضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية برعونة في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح

تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا على الطريق الإقليمي وسقوط عدد من المصابين

تحرير 51285 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ظهور أجسام ضوئية غريبة في سماء مصر، ما علاقتها بحرب إيران وإسرائيل (فيديو وصور)

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

15 صورة توثق حجم الدمار الهائل في إسرائيل بعد ليلة قصف عنيفة

القاهرة تحت خط الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

ثاني أيام الحرب، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

زبيدة ثروت، حفيدة السلطان حسين التي بدأت حياتها الفنية بإهانة وفتنة "عيونها" وراء تركها للمحاماة

تفسير رؤية المركب في المنام وعلاقتها بتجاوز الصعوبات والمشاكل

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز المواقع العسكرية والنووية الإيرانية التي قصفتها إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المركب في المنام وعلاقتها بتجاوز الصعوبات والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية