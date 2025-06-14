الخريطة المرورية اليوم بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

شهدت القاهرة الكبرى صباح اليوم السبت 14 يونيو 2025، حالة من السيولة المرورية على معظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتأمين الحركة وتنظيم سير السيارات خلال ساعات الذروة.

ورصدت الإدارة العامة للمرور، الحركة على محور صلاح سالم، وكورنيش النيل، والأوتوستراد، ومحور الثورة، والطريق الدائري تسير بشكل طبيعي دون معوقات تذكر، مع عدم تسجيل أي حوادث جسيمة أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

وانتشرت سيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية التابعة للإدارة، لمتابعة الحالة في المواقع الحيوية والتدخل السريع حال حدوث أي طارئ.

كما تم الدفع بعدد من الأوناش والخدمات المرورية في محيط مداخل ومخارج القاهرة والجيزة، خاصة في مناطق التجمعات السكانية المرتفعة، ومحيط المدارس والمستشفيات.

من جانبها، ناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم التوقف في أماكن غير مخصصة، واتباع قواعد القيادة الآمنة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال ساعات النهار.

وتواصل غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، رصد الحالة المرورية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف طوارئ المحافظات وهيئة الإسعاف، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي بلاغات.

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