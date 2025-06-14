السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، لخوض منافسات بطولة العالم للشباب، المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو الجاري، في بولندا.  

مواعيد مباريات منتخب الشباب

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:  

مصر × السعودية - الأربعاء 18 يونيو | 2 ظهرا

مصر × البحرين - الخميس 19 يونيو | 2 ظهرا

مصر × إسبانيا - السبت 21 يونيو | 2 ظهرا

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، السعودية والبحرين وإسبانيا. 

قائمة منتخب الشباب لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من: يوسف ناجي 
يوسف وليد - بلال مسعود - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان رجب - يوسف عبد الغني - محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - عمر هيمن - أحمد تغيان - معاذ عزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد مجدي أبو المجد بطولة العالم السعودية مصر

مواد متعلقة

منتخب كرة اليد بالقليوبية يستعد للمباراة النهائية لدوري مراكز الشباب

كرة اليد، الأهلي يرفض احتراف حارسه عبد الرحمن حميد

كرة اليد، نظام دوري المحترفين الجديد بمشاركة 18 فريقا

كرة اليد، حسين زكي يوافق على تدريب الزمالك ويفسخ تعاقده مع سموحة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

في ثاني أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، ارتفاع سبائك الذهب والجرام يتخطى 6000 جنيه

حصيلة القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء 12 ساعة قصف إيراني

ثاني أيام الحرب، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة عائشة بنت جعفر الصادق عروس آل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
رئيس الأركان الإسرائيلي: طائراتنا ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران