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حوادث

تجديد حبس عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل مسجد بتهمة هتك عرض 3 أطفال داخل حمام المسجد في عزبة الهجانة،  15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال أهالي الأطفال إن أولادهم حكوا لهم ما فعله المتهم بهم، مشيرين إلى أنه كان يستدرج الضحايا إلى حمام المسجد لإبعادهم عن الناس، ومن ثم يلامس أجزاء حساسة من جسدهم، ويهتك عرضهم.

هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر 
 

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أولياء أمور 3 أطفال اتهموا عامل بالاعتداء الجنسي عليهم، داخل مسجد بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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