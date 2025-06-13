هيئة الأركان الإيرانية: العدوان الصهيوني تم بمساعدة أمريكا وإيران ستوجه ردا قاسيا إلى إسرائيل

توعدت القوات المسلحة الإيرانية برد "قاس" على الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت، يوم الجمعة، مناطق عدة في البلاد، من بينها منشآت نووية.



وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن "القوات المسلحة سترد حتمًا على هذا العدوان الصهيوني"، مضيفًا أن "إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا ويجب أن تنتظر ردًّا قويًّا من القوات المسلحة الإيرانية".

كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن إسرائيل نفذت العملية بمساعدة الولايات المتحدة، معلنة أن تل أبيب سوف تدفع ثمنًا باهظًا ويجب أن تتوقع ردًّا قويًّا من القوات الإيرانية.

وأعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أنها ضربت أهدافًا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.

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