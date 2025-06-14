خبير يكشف تأثير الهجوم الإسرائيلي على إيران على البورصة والاقتصاد في مصر

قال أيمن الزيات خبير أسواق المال، إن تأثير الهجوم الإسرائيلي على إيران خطير على البورصة المصرية وعلى الاقتصاد المصرى ككل، مشيرا إلى أن تأثير الحرب على البورصة المصرية ظهر من قبل الهجوم فى جلسة الخميس مع بداية التهديدات فقط.

وأضاف: “سوف يكون لها تأثير سلبى جدا على البورصة خاصة مع إعلان الكيان الإسرائيلي استمرار الضربات على إيران لفترة غير محددة مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني، فمن المتوقع أن يستمر الهبوط لجلسات أخرى إلى أن يستقر الوضع ويعود الهدوء مرة أخرى”.



وتابع: "أما تأثيره على الاقتصاد وهو ما أعلنته إسرائيل من إغلاق لبعض آبار الغاز لفترة وهو ما سيكون له تأثير على مصر بسبب اعتماد مصر على حصة كبيرة من الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل"، لافتا إلى أن تداعياته على الكهرباء والمصانع المعتمدة على الغاز خاصة الشركات البتروكيماويات سلبى جدا، وأيضا تأثير على الإمدادات إذا توسعت الحرب بعد ذلك.

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