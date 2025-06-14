سيكو سيكو يتذيل قائمة الإيرادات ليلة أمس الجمعة

حقق فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته النجمين طه الدسوقي وعصام عمر، إيرادات ليلة أمس الجمعة بلغت 367 ألفًا و653 جنيهًا.

قصة فيلم سيكو سيكو

وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

وفيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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