5 رحلات جوية أردنية تحول مساراتها لمطار شرم الشيخ بسبب إغلاق المجال الجوي لبعض الدول

أكدت وزارة الطيران المدني أن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل اليوم خمس رحلات جوية تابعة لشركات طيران أردنية، تم تحويل مسارها إلى المطار نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

تحويل مسارات بعض الرحلات لمطار شرم الشيخ

وأوضحت الوزارة أن الرحلات الخمس غادرت مطار شرم الشيخ متجهة إلى وجهاتها المقررة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية والاحترازية اللازمة وتقديم كافه أوجه الدعم المطلوبه، ووفقًا لأعلى معايير السلامة الجوية الدولية.

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