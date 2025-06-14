طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء بكفر الشيخ

استأنف طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بكفر الشيخ امتحاناتهم اليوم السبت، بأداء اختبار مادة الفيزياء، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي توسطت جدول الامتحانات للعام الثاني على التوالي، دون ورود أية شكاوى أو مشكلات تعكر صفو اللجان.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن اللجان استقبلت الطلاب وسط استعدادات تامة وانه قد تم التأكد منها ميدانيا، مشيرا إلى أنه تابع بنفسه جهوزية اللجان منذ الصباح الباكر، مشددا على التزام جميع الأطراف المعنية بالعمل داخل منظومة الامتحانات.

تفقد مقر مركز توزيع الاسئلة

وأضاف "شهاوي" أنه خلال إجازة العيد، حرص على تفقد مقر مركز توزيع أسئلة الثانوية الأزهرية بديوان عام المنطقة، للتأكد من استمرار تأمينه الكامل من قبل الحراسة الشرطية والأمن الإداري، فضلًا عن تواجد فرق النوبتجية من العمال، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين رجال الأمن والإدارة الأزهرية في تأمين المركز.

وأوضح رئيس المنطقة، أن امتحانات هذا العام تشهد تعزيزا واضحًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها مع تطبيق إجراءات صارمة لضمان انضباط سير الامتحانات، والحد من أي محاولات للإخلال بالنظام العام داخل اللجان.

وأشار إلى أن وضع امتحان الفيزياء جاء وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتمت مراعاة التنوع في الأسئلة لقياس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ والتلقين فقط مع التوزيع العادل لدرجات الأسئلة بما يتناسب مع الأوزان النسبية للمقررات الدراسية.

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