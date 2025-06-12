الخميس 12 يونيو 2025
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وكيل تعليم كفر الشيخ يشدد بالتواجد المبكر داخل مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

 عقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء مركز أسئلة الثانوية العامة، لمتابعة تطبيق كافة التعليمات، والإجراءات المشددة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو عباده رئيس مركز توزيع الأسئلة.

 

وجه جودة، بضرورة الالتزام والانضباط داخل اللجان والتواجد مبكرا والالتزام بالوقت المحدد لفتح صناديق الأسئلة، وتنفيذ كافة التعليمات وإتباع القواعد المنظمة لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة.

 

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات وربطها بغرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

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