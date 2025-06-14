السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

LilyPad الشخصية الشريرة في فيلم TOY STORY 5

TOY STORY 5، فيتو
TOY STORY 5، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن شخصية الجهاز اللوحي LilyPad، ستكون هي بمثابة الشرير في فيلم  TOY STORY 5.

وبدأ الممثل  توم هانكس التسجيل الصوتي لشخصية وودي من فيلم بيكسار، TOY STORY 5، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 19 يونيو 2026.

ونشر توم هانكس صورة له من داخل استديو التسجيل، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

تيم ألين عن فيلم TOY STORY 5: أتمنى أن ينجح آندي في العثور على جميع ألعابه القديمة

 عبر الممثل تيم ألين، عن سعادته بعودة سلسلة أفلام TOY STORY، بجزء خامس، موضحا أنه متحمس للعب دور لعبة رائد الفضاء Lightyear، ورؤية صديقه القديم الممثل توم هانكس، الذي يشاركه البطولة في سلسلة الأفلام الشهير.

وقال تيم آلين في تصريحات صحفية، أنه يرغب في أن يتتبع الجزء الجديد من فيلم  TOY STORY، قصة  آندي البالغ، وهو يحاول العثور على جميع ألعابه القديمة، ولم شملها لتقديمها لطفله.

تفاصيل جديدة عن الجزء الخامس لفيلم Toy Story

 كشفت تقارير صحفية، أن الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة Toy Story، سيكون مختلفا تماما عن الأجزاء السابقة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، طالما كانت تركز في قصتها، على الأبطال الرئيسيين فقط، وهما وودي، وباز يطير، لكن الجزء الخامس من السلسلة، سيكون مختلفا، حيث سيسلط الضوء أكثر على الشخصيات الفرعية المحبوبة الأخرى في الفيلم، والتي ظهرت في الأجزاء السابقة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عن إنتاج نسخة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، Toy Story، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه، الجزء الرابع للفيلم، في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته أكثر من مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

TOY STORY 5 فيلم TOY STORY 5 تفاصيل فيلم TOY STORY 5

مواد متعلقة

Thunderbolts أقل أفلام عالم مارفل السينمائي ربحًا

موعد بدء عرض مسلسل فرانكلين على نتفليكس

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

بعد قليل، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية