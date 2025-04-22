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ثقافة وفنون

الحلقة الثانية من الموسم الثاني لـ"The Last of Us" الأعلى تقييمًا

مسلسل The Last of
مسلسل "The Last of Us"

The Last of Us، أصبحت الحلقة الثانية من الموسم الثاني، لمسلسل "The Last of Us"، الأعلى تقييمًا في السلسلة على موقع IMDb.

وحصلت الحلقة الثانية، من الموسم الجديد لمسلسل "The Last of Us"، علي تقييم 9.5 من 10.

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

وحصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

 

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وكان  الممثل، بيدرو باسكال، أعلن عن انتهائه من تصوير، جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

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وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من  The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

 تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

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Last Last Of Us The Last of Us الموسم الثاني الفن

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