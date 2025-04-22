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ثقافة وفنون

توم هانكس ينشر صورة من كواليس تسجيل فيلم TOY STORY 5

TOY STORY 5، فيتو
TOY STORY 5، فيتو

 بدأ الممثل  توم هانكس التسجيل الصوتي لشخصية وودي من فيلم بيكسار، TOY STORY 5، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 19 يونيو 2026.

ونشر توم هانكس صورة له من داخل استديو التسجيل، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

تيم ألين عن فيلم TOY STORY 5: أتمنى أن ينجح آندي في العثور على جميع ألعابه القديمة

 عبر الممثل تيم ألين، عن سعادته بعودة سلسلة أفلام TOY STORY، بجزء خامس، موضحا أنه متحمس للعب دور لعبة رائد الفضاء Lightyear، ورؤية صديقه القديم الممثل توم هانكس، الذي يشاركه البطولة في سلسلة الأفلام الشهير.

وقال تيم آلين في تصريحات صحفية، أنه يرغب في أن يتتبع الجزء الجديد من فيلم  TOY STORY، قصة  آندي البالغ، وهو يحاول العثور على جميع ألعابه القديمة، ولم شملها لتقديمها لطفله.

تفاصيل جديدة عن الجزء الخامس لفيلم Toy Story

 كشفت تقارير صحفية، أن الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة Toy Story، سيكون مختلفا تماما عن الأجزاء السابقة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، طالما كانت تركز في قصتها، على الأبطال الرئيسيين فقط، وهما وودي، وباز يطير، لكن الجزء الخامس من السلسلة، سيكون مختلفا، حيث سيسلط الضوء أكثر على الشخصيات الفرعية المحبوبة الأخرى في الفيلم، والتي ظهرت في الأجزاء السابقة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عن إنتاج نسخة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، Toy Story، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه، الجزء الرابع للفيلم، في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته أكثر من مليار دولار.

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