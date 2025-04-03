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رياضة

راموس يطرح أغنية في المكسيك مع أحد رموز الموسيقى

راموس
راموس

 كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري المكسيكي، سيطرح أغنية بالتعاون مع كارين ليون أحد رموز الموسيقى المكسيكية والفائز بجائزة جرامي.

وكشف كارين ليون، أثناء مقابلة مع برنامج الإذاعة الرقمي "أكا إنتري نوز": "سيرجيو صديقي. سنغني معا. أغنية حصرية، لم تصدر بعد".

ولا يعرف بعد موعد طرح الأغنية، التي أوضح ليون أن كاتب كلماتها هو نجم ريال مدريد السابق والمتوج مع الميرينجي بدوري الأبطال 4 مرات.

 

وأضاف المطرب البالغ من العمر 35 عاما: "سرخيو شخص من طراز فريد، ومصدر للإلهام. يمتلك شخصية قائد، لكنه قائد في الحياة كذلك".

ويرتدي راموس حاليا قميص مونتيري المكسيكي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الذي حصد معه كأس أمم أوروبا في 2008 و2012 وكأس العالم في 2010.

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