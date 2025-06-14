إسرائيل تهاجم مدينة زنجان واشتباك جوي في سماء أذربيجان

أفاد إعلام إيراني، بأن طائرات حربية إسرائيلية تهاجم مدينة زنجان شمال غرب إيران.

وأوضح أن المقاتلات الجوية الإسرائيلية هاجمت هذا الصباح موقعًا راداريًّا في غرب العاصمة طهران، فيما أفيد عن اشتباك جوي في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما أشارت وسائل إعلام غربية إلى ورود أنباء عن هجوم على اللواء المدرع للجيش الإيراني في مدينة زنجان.

ولفتت أيضًا إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية تشتبك مع أهداف معادية في سماء شيستر في محافظة أذربيجان الشرقية".



ومن جانبه أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يواصل مهاجمة أهداف لإزالة التهديدات في الأجواء الإيرانية.

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