إصابات ودمار بالمنازل وانقطاع الكهرباء بأحياء وسط إسرائيل جراء الهجوم الإيراني الخامس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع إصابات ودمار بالمنازل وانقطاع الكهرباء في أحياء بوسط إسرائيل جراء الهجوم الإيراني الخامس.

إعلام إسرائيلي: إلحاق دمار بمنازل في وسط إسرائيل

من جانبها، أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إصابة تسعة أشخاص جراء هذه الهجمات، فيما تواصل فرق الطوارئ التعامل مع الأوضاع في المناطق المتضررة.

وفعلت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق في الجنوب والشمال، بعد رصد صواريخ قادمة من إيران.

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، فجر السبت، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الخامس استهدف وسط إسرائيل، حيث سقطت صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى، في مدينة ريشون لتسيون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إيران أطلقت 3 رشقات من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة بلغت نحو 15 دقيقة، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية من اعتراض عشرات الصواريخ في سماء وسط وشمال البلاد.

وأشارت تقارير أولية إلى عدم تسجيل إصابات حتى الآن، في حين هرعت فرق الإنقاذ لتمشيط مواقع السقوط.

وفعلت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق في الجنوب والشمال، بعد رصد صواريخ قادمة من إيران.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض الصواريخ، تم اعتراض بعضها في وسط وشمال إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت قد أعلن انتهاء التهديد الأمني الذي استدعى تفعيل صفارات الإنذار، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الرابع الذي شنته إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وفي أعقاب الهجوم، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات لسكان شمال البلاد بالسماح لهم بمغادرة المناطق المحمية، مع تأكيد ضرورة البقاء على مقربة منها، تحسبًا لأي تطورات محتملة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أفادت بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار، فجر السبت، في عدة مناطق داخل البلاد، بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان سماع دوي انفجارات عنيفة في عدة مناطق شمالي البلاد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دفعة رابعة من الصواريخ التي أطلقت من إيران استهدفت مناطق المروج وطبرية شمالي إسرائيل.

ودعت السلطات الإسرائيلية المواطنين إلى الالتزام الكامل بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، في ظل استمرار التهديدات.

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بوقوع جولة جديدة من الهجمات الصاروخية التي أطلقتها إيران باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

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