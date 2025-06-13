الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

تعليم الغربية: مستعدون لـ "ماراثون" الثانوية العامة

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بتفقد لجنة مدرسة ناصر الابتدائية، ولجنة مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بنين بإدارة غرب المحلة التعليمية.

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جاء ذلك مع اقتراب انطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والتي من المقرر أن تبدأ في الخامس عشر من يونيو الجاري، وتستمر حتى العاشر من يوليو القادم.

وأكد وكيل تعليم الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، والتأكد من نظافة جميع اللجان وتوافر الإضاءة الكافية بها، والاطمئنان على فرش اللجان، والممر الأمن، والعصا الإلكترونية، ونظافة دورات المياه وتوافر المطهرات، مؤكدًا على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب لضمان سير الامتحانات بانضباط وشفافية.
 

 

وأشار وكيل تعليم الغربية إلى أن هذا العام يشهد تقدم 46,429 طالبًا وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية لأداء الامتحانات، موزعين على 114 لجنة على مستوى المحافظة.متنميا للجميع دوام التوفيق والنجاح.


رافق وكيل تعليم الغربية خلال جولة المتابعة محمد حمودة مدير إدارة الأمن بالمديرية، وليد الطنطاوى مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتور هانى مجاهد مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية، ممدوح عباس وكيل الإدارة.

 

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