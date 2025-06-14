السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير الزمالك تطلق هاشتاج رجعوا طارق حامد

طارق حامد، فيتو
طارق حامد، فيتو

تصدر اسم طارق حامد، نجم وسط منتخب مصر والزمالك السابق، قائمة التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في مصر. 

 

طارق حامد لاعب الزمالك 

وأطلقت جماهير الزمالك حملة عبر إكس بعنوان "#رجعوا_طارق_حامد"، للمطالبة بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من جماهير الزمالك، حيث عبّر الآلاف من عشاق القلعة البيضاء عن رغبتهم في استعادة خدمات اللاعب، الذي يعتبرونه أحد أبرز أساطير النادي.

جماهير الزمالك تطالب بالتعاقد مع طارق حامد 

وتداولت الجماهير عبر الهاشتاج مقاطع فيديو وصورًا لأبرز لحظات طارق حامد بقميص الزمالك. 

طارق حامد 
طارق حامد 

وكان طارق حامد قد رحل عن الزمالك في صيف 2022 بعد سنوات قضاها بين جدران القلعة البيضاء، توّج خلالها بعدة ألقاب أبرزها الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري، والسوبر الإفريقي، إلى جانب مشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عبد المجيد: الزمالك حصل على السوبر الإفريقي وكأس مصر في أصعب الظروف

رغم تراجع مستواه، ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

وخاض اللاعب تجربة احترافية في الدوري السعودي مع اتحاد جدة، الذي توج معه بلقب دوري روشن وكأس السوبر السعودي، قبل أن ينتقل إلى ضمك وينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الحالي، ليصبح لاعبًا حرًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك طارق حامد طارق حامد لاعب الزمالك

مواد متعلقة

رغم تراجع مستواه، ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

عواد أم صبحي، هل يرحل حارس مرمى عن الزمالك في الصيف؟

موعد مباراة الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وكلوب ليون في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مفاجآت بالجملة.. غربلة شاملة في ملف أجانب الزمالك وناجٍ وحيد

مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

الأكثر قراءة

إيران تعلن تدمير مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35 في خوزستان

إعلام عبري: حدث خطر في تل أبيب جراء القصف الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يعلن نتائج الضربات "الدقيقة" لبنك أهداف عسكرية إسرائيلية

قناة إسرائيلية: حجم الدمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب (فيديو)

اللقطات الأولى لإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل (فيديو)

الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا إسرائيليا تم تحديدها مسبقا بدقة

علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم

جوتيريش لإسرائيل وإيران: كفى تصعيدا حان وقت التوقف

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد الاغتيالات الإسرائيلية.. خامنئي يعين خلفاء قادة أهم 3 أجهزة عسكرية في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: موجة مسيرات إيرانية في طريقها إلى إسرائيل