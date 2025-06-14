جماهير الزمالك تطلق هاشتاج رجعوا طارق حامد

تصدر اسم طارق حامد، نجم وسط منتخب مصر والزمالك السابق، قائمة التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في مصر.

طارق حامد لاعب الزمالك

وأطلقت جماهير الزمالك حملة عبر إكس بعنوان "#رجعوا_طارق_حامد"، للمطالبة بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من جماهير الزمالك، حيث عبّر الآلاف من عشاق القلعة البيضاء عن رغبتهم في استعادة خدمات اللاعب، الذي يعتبرونه أحد أبرز أساطير النادي.

جماهير الزمالك تطالب بالتعاقد مع طارق حامد

وتداولت الجماهير عبر الهاشتاج مقاطع فيديو وصورًا لأبرز لحظات طارق حامد بقميص الزمالك.

طارق حامد

وكان طارق حامد قد رحل عن الزمالك في صيف 2022 بعد سنوات قضاها بين جدران القلعة البيضاء، توّج خلالها بعدة ألقاب أبرزها الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري، والسوبر الإفريقي، إلى جانب مشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض اللاعب تجربة احترافية في الدوري السعودي مع اتحاد جدة، الذي توج معه بلقب دوري روشن وكأس السوبر السعودي، قبل أن ينتقل إلى ضمك وينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الحالي، ليصبح لاعبًا حرًّا.

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