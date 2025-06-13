عبد المجيد: الزمالك حصل على السوبر الإفريقي وكأس مصر في أصعب الظروف

أكد أكرم عبد المجيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الزمالك حريص على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الموسم المقبل.

تصريحات لاعب الزمالك السابق

وقال عبد المجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك في أصعب الظروف يحصل على بطولات والموسم المنقضي كان يمر الفريق بظروف صعبة للغاية ولكن في نهاية الأمر نجح في التتويج بلقب السوبر الإفريقي من الغريم التقليدي وأيضا حصل على كأس مصر".

وأضاف: "الزمالك فريق بطولات والفريق يحتاج إلى التدعيم في بعض المراكز وجماهير القلعة البيضاء تضرب المثل في الانتماء وتساند اللاعبين في كل الظروف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.