الخميس 19 يونيو 2025
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بدء تسليم مجموعة من قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا

أراضي الإسكان
أراضي الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن بدء تسليم مجموعة من قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور الجديدة والتى تم تخصيصها للمصريين العاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع بيت الوطن وذلك من الأحد 22 يونيو الجاري وحتى 31 يوليو المقبل.

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن المخصصة للعاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس بالمدينة، لتوصيل الكهرباء، وذلك بإجمالي "82 قطعة" ضمن استكمال خطة توصيل الكهرباء للمنطقة، في إطار أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، وذلك ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية كافة قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية الدائمة.

وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الرابعة من الأراضي الجاهزة لتوصيل الكهرباء بمنطقة النرجس الجديدة، تشمل القطع أرقام (20 – 21 – 22 – 23 – 163 – 164 – 165 – والقطع من 322: 333 – ومن 337: 352 – ومن 396: 405 – ومن 423: 431 – ومن 436: 444 ) بالمنطقة D،  والقطع 46 – 51 – 52 – 53 – ومن 60: 74 بالمنطقة E، مناشدًا ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة بضرورة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل الكهرباء الدائمة.

من جانبه، أوضح المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن هذا الإعلان يأتي استكمالًا لما تم تنفيذه خلال الفترات السابقة، حيث تم الإعلان سابقًا عن 3 مراحل متتالية، وشهدت تقدمًا في توصيل التيار الكهربائي لعدد من قطع الأراضي التي أصبحت جاهزة للسكن.

وناشد الملاك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك حرصًا على سرعة توصيل المرافق واستكمال التنمية العمرانية المستهدفة في منطقة بيت الوطن.

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