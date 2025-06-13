الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزيرا الإسكان والعمل يبحثان التعاون المشترك في مجال تدريب العمالة

وزيرا الإسكان والعمل
وزيرا الإسكان والعمل

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدريب العمالة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بوزير العمل، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الإسكان والعمل، بشأن تأهيل وتدريب العمالة في مجالات عمل قطاعات وزارة الإسكان المختلفة، ووضع برامج تدريبية للشباب مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة العمالة الفنية ومحاربة البطالة، وتوفير العمالة المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك فيما يخص التدريب في مجال التشييد والبناء، وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان وكذلك التدريب التخصصي على المعدات المستخدمة في تلك القطاعات، بالإضافة إلى الحرف المرتبطة بالتشييد والبناء، والتي توفرها الجهات التابعة لوزارة الإسكان.

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الكيلو 48 سابقا التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

 

وقائمة الأسماء كالتالي:

احتفلت هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم أول رخصة بناء بالأراضي المضافة بمنطقة "الأمل" سابقًا، بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار تسريع وتيرة التنمية وتقنين أوضاع الأراضي.
وسلم المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة،  أول رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن الأراضي المضافة للمدينة بمنطقة الأمل سابقًا في مشهد يعكس حرص الهيئة على دعم أجهزة المدن الجديدة وتحفيز جهود التنمية. 
 

وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة،   أن إنجاز تقنين الأراضي المضافة،   شهد جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لتسوية الأوضاع القانونية والفنية لتلك المناطق، وتحويلها من مناطق عشوائية أو غير مخططة إلى أراضٍ معتمدة داخل الحيز العمراني الرسمي للمدينة.
وأضاف: تحقق الحلم وأصبح للمواطنين حق قانوني ورسمي في البناء والتملك ضمن منظومة حضارية ومنظمة، إلى جانب ذلك، يُعد إنجاز ترفيق الأراضي المضافة أحد الركائز الأساسية لهذا التطوير، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه، الصرف الصحي، وفرمة الطرق، بما يتيح بداية حقيقية للبناء والتنمية، وهذا الترفيق يُعد تأكيدًا على جاهزية الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتسهم في خلق مجتمع عمراني حديث ومتكامل.

 وأضاف أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تنسيق وتخطيط دقيق، وأن الدولة تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توسيع الرقعة العمرانية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير سكن ملائم ومرافق طبقا للمعايير العالمية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: إيران ستدفع أثمانا باهظة إذا استمرت في عملياتها الهجومية

إعلام إسرائيلي: قواتنا استهدفت المرشد الإيراني في مقر إقامته لكنه هرب

مصر تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران: غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي دولة بالمنطقة

مدبولي يعقد اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة

صافرات الإنذار تدوي في الأردن وبيان عاجل من السلطات

برلماني إيراني: جواسيس إسرائيل في الوكالة الذرية سهلوا ضربتها على طهران

9 طائرات أجنبية تهبط اضطراريا في مطار القاهرة بعد إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة

تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرمان في المنام وعلاقتها بشراء منزل جديد

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية