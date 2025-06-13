بشرة خير، 3 غيابات مؤثرة في تشكيلة إنتر ميامي أمام الأهلي غدا

كشفت تقارير صحفية، أن التشكيلة الأساسية لفريق إنتر ميامي الأمريكي، ستشهد ثلاثة غيابات مؤثرة أمام النادي الأهلي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها غدا السبت على الأراضي الأمريكية بمشاركة 32 فريقا يمثلون جميع القارات حول العالم.

3 غيابات في تشكيلة إنتر ميامي للإصابة

وذكرت التقارير، أنه تأكد رسميا غياب ثلاثة لاعبين عن تشكيلة إنتر ميامي أمام الأهلي بسبب الإصابة وهم: جوردي ألبا، ويانيك برايت، وجونزالو لوجان

الثلاثي الغائب عن تشكيلة إنتر ميامي أمام الأهلي، فيتو

مدرب إنتر ميامي يتحدث عن قوة الأهلي

تحدث خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي عن مواجهة النادي الأهلي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي يملك لاعبين مميزين

وقال ماسكيرانو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: الأهلي من أقوى الفرق في قارة أفريقيا وشارك في كأس العالم للأندية عدة مرات ولديهم مجموعة من اللاعبين الجيدين، وهو فريق يعتمد على القوة البدنية.

وأضاف: واجهنا العديد من الاصابات خلال الـ 20 يوما الماضية وهناك لاعبين مميزين لدى الأهلي ويجب علينا توخي الحذر منهم.

وتابع: البطولة تجمع لاعبين كبار في مناسبة مرتقبة سندخل مباراة الغد بكل ثقة.

وأكمل: من المتوقع أن يفوز باللقب أحد الأندية الأوروبية، لكن لا يمكن الجزم بذلك لأنه من الممكن حدوث أي أمر، وفريقنا يسعى للوصول لأبعد حد ممكن.

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