mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها
كشفت قنوات MBC عن المباريات التي يتم نقلها مباشرة خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 ، والتي تضم 19 مباراة بداية من دور المجموعات.
ويتم نقل مباريات الأهلي الثلاثة بدور المجموعات عبر قنوات MBC وتطبيق شاهد.
وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة وتفتتح بمباراة الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو الجاري.
الدول التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الممثلين في كأس العالم للأندية
البرازيل 142 لاعبا
الأرجنتين 104 لاعبين
إسبانيا 54 لاعبا
البرتغال 49 لاعبا
الولايات المتحدة الأمريكية 43 لاعبا
موعد مباريات الجولة الأولى بكأس العالم للأندية 2025
وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال الأندية 2025 كالتالي:
الأحد 15 يونيو 2025
الأهلي ضد إنتر ميامي / 3.00 فجرًا | ستاد هارد روك
بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي |.7.00 مساء | ستاد تي كيو إل
باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد | 10.00 مساء | ستاد روز بول
الإثنين 16 يونيو 2025
بالميراس ضد بورتو | 1.00 صباحا | ستاد ميتلايف
بوتافوجو ضد سوندرز | 5.00 مساء | ستاد لومن فيلد
تشيلسي ضد أنجلوس | 10.00 مساءً | ستاد مرسيدس بنز
الثلاثاء 17 يونيو 2025
بوكا جونيورز ضد نفيكا | 1.00 صباحا | ستاد هارد روك
فلامنجو ضد الترجي الرياضي | 4.00 صباحا | ستاد لينكون فايننشال
فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند | 7.00 مساءً | ستاد ميتلايف
ريفر بلايت ضد أوراوا | 10.00 مساء | ستاد لومن فيلد
الأربعاء 18 يونيو 2025
أولسان هيونداي ضد ماميلودية صن داونز | 1.00 صباحا | ستاد إنتر أند كو
مونتيري ضد إنتر ميلان | 4.00 صباحا بتوقيت القاهرة | ستاد روز بول
مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي | 7.00 مساءً بتوقيت القاهرة | ستاد هارد روك
ريال مدريد ضد الهلال | 10.00 مساءًا | ستاد هارد روك
الخميس 19 يونيو 2025
باتشوكا ضد ريد بول سالزبورغ | 1.00 صباحا | ستاد تي كيو إل
العين ضد يوفنتوس | 4.00 صباحا | ستاد أودي فيلد
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