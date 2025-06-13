قناة إسرائيلية: حجم الدمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب (فيديو)

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة إنها تتعامل مع مواقع عدة في تل أبيب سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض.



الهجوم الإيراني على إسرائيل

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم:عشرات المباني والمركبات تعرضت للإصابة سواء بصواريخ إيرانية أو اعتراضية، وهناك دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى لم نعهد مثله سابقا

و أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 17 إسرائيليا بسبب القصف الصاروخي الإيراني، في حين قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم إطلاق مزيد من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

هيئة البث الإسرائيلية: 17 مصابا بسبب القصف الصاروخي الإيراني

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق 150 إلى 200 صاروخ من إيران سقطت في 9 مناطق.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن القصف الإيراني مستمر، وإن هناك موجة ثانية من الصواريخ في طريقها إلى إسرائيل.

وفي أول تعليق له على الهجوم الإيراني على إسرائيل قال المرشد الإيراني: إن الحياة للعدو ستكون مريرة بلا شك، ولن نسمح لهم أن يفلتوا من الجريمة الكبرى التي ارتكبوها.

وأفادت صحيفة هآرتس، العبرية، اليوم الجمعة، أنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.

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