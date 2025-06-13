أخبار الرياضة اليوم، ميسي يتحدث عن كأس العالم للأندية، غضب داخل الأهلي من وزير الرياضة، وصفقة جديدة لريال مدريد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها

ريال مدريد يضم ماستانتونو

أعلن نادي ريال مدريد عن ضم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو للمواسم الستة المقبلة، بداية من 14 أغسطس المقبل 2025 إلى 30 يونيو 2031.

ولعب ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

و في فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عامًا، أصبح أيضًا أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

ميسي يتحدث عن مواجهة الأهلي

تحدث ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي عن بطولة مونديال كأس العالم للأندية، والتي يفتتحها بمواجهة الأهلي في المجموعة الأولى في الثالثة صباح الأحد.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: نحن متحمسون جدًا للمشاركة في هذه البطولة التاريخية، إنها فرصة رائعة لنا كلاعبين وللنادي كي نترك بصمتنا على المستوى العالمي.



وأضاف النجم الأرجنتيني: كأس العالم بطولة مثيرة للاهتمام. مجرد فرصة التواجد فيها أمر يبعث على الحماس

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع نادي البنك الأهلي للحصول على خدمات مهاجم الفريق ومنتخب مصر أسامة فيصل الذي ظهر بشكل مميز مع البنك خلال الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي يرغب في ضم أسامة فيصل ودخل في مفاوضات قوية مع نادي البنك واللاعب للظفر بخدماته وضمه لصفوف المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن جهته يسعى نادي البنك في الحصول على مقابل مادي كبير من بيع اللاعب مستغلا التنافس بين الأهلي وبيراميدز للحصول على خدمات اللاعب.

غضب في الأهلي بسبب تجاهل وزير الشباب والرياضة البعثة في أمريكا

سيطرت حالة من الغضب على مسئولي إدارة النادي الأهلي وبعثة الفريق بأمريكا، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعد تجاهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواصل مع البعثة أو الاطمئنان عليها أو إعلان دعمه للفريق منذ سفر البعثة حتى الآن خاصة أن الأهلي يمثل مصر في محفل رياضي هو الأكبر في العالم حاليًا ويشارك في المباراة الإفتتاحية فجر بعد غدًا الأحد أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

محسن عبد المسيح يعلن استقالته من مجلس الإسماعيلي

أعلن محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلى ، استقالته من منصبه فى بيان رسمي عقب انتهاء موسم الدراويش بشكل رسمي أمس بنهاية مباراة إنبى، التى حصل فيها الفريق الأصفر على برونزية كأس عاصمة مصر.

وجاء نص بيان محسن عبد المسيح كالتالي: "جمهور النادي الإسماعيلي العظيم أتصور أنها المرة الأولى التي يحرص فيها عضو مجلس إدارة النادي بتقديم استقالته من منصبه إلى جمهور النادي قبل تقديمها إلى النادي أو الجهة الإدارية، وذلك من خلال إيماني بأن جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة سوف تتفهم موقفي بصورة سليمة وتلك الجماهير هي التي صنعت اسم (سيحا) منذ انتقاله من نادي الشمس بمطلع الثمانينات إلى شمس شموس الأندية النادي الإسماعيلي العريق والكبير. ومن أجل ذلك قمت بترشيح نفسي لمجلس إدارة النادي واختارتني الجمعية العمومية كعضو بمجلس الإدارة وكان لابد أن أرد الدين إلى الكيان وإلى جماهير النادي ".



بيلد الألمانية تكشف مصير حارس برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن مستقبل الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، بات محل اهتمام عدد من الأندية الكبرى في القارة العجوز، وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، واحتمالية رحيله عن صفوف النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن خمسة أندية أوروبية وضعت تير شتيجن ضمن اهتماماتها خلال الميركاتو المقبل، في ظل الغموض المحيط بمستقبله في برشلونة.

ويأتي ذلك خاصة بعد تقارير تؤكد اقتراب النادي الكتالوني من ضم الحارس الإسباني الشاب خوان جارسيا من إسبانيول بعقد يمتد حتى 2031، بالإضافة إلى الاعتماد المحتمل على البولندي فويتشيك تشيزني كبديل رئيسي.

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