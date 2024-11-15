الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

برشلونة يكشف موقفه بشأن مستقبل تير شتيجن

شتيجن
شتيجن

كشف البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن موقف النادي بشأن مستقبل الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة، تشير إلى أن برشلونة قد يفكر في بيع تير شتيجن أو يتعاقد مع حارس ليكون هو الأساسي في الفترة المقبلة.

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مارك أندريه تير شتيجن هو حارس مرمى برشلونة الأول، وسيظل كذلك عندما يكون جاهزًا ومناسبًا”.

وتابع: “تير شتيجن عقده ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات أخرى هنا في النادي، ونحن نثق فيه ولا نخطط لجلب حارس مرمى آخر”.

ويعاني تير شتيجن من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في بداية هذا الموسم 2024/ 2025 مع فريق برشلونة، ولن يعد قبل نهايته.

وما زال عقد تير شتيجن مع نادي برشلونة يتبقى فيه 4 سنوات مقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2028.

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برشلونة ديكو شتيجن

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