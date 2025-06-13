بدء الرد الإيراني، إطلاق أكثر من 100 صاروخ من طهران باتجاه إسرائيل (فيديو)

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل



الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من إسرائيل.

#شاهد| مصادر عبرية: الاحتلال يبدأ إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء وسط فلسطين المحتلة pic.twitter.com/cohM23r5Bs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 13, 2025

وبدأت إيران في شن هجوم على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي عين العميد أمير حاتمي قائدا للجيش الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تعيين مجموعة من القادة في مواقع رئيسية في المنظومة العسكرية الإيرانية، بعد الإعلان عن مقتل أسلافهم في هجوم إسرائيلي استهدف إيران فجر اليوم.

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