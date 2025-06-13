كيفية التعرف على بيئة العمل التوكسيك وطرق التعامل معها

إذا كان الذهاب إلى العمل يثير في النفس شعورًا بالهزيمة أو الإحباط في معظم الأيام، فقد يكون الشخص محاطًا ببيئة عمل “توكسيك” أو سامة، ويمكن أن تؤثر ظروف العمل غير الصحية بشكل كبير على الصحة البدنية والعقلية والعاطفية، وفوجود مدير لديه توقعات غير واقعية، أو زملاء عمل معادين يصعب الوثوق بهم، قد يحول العمل إلى مصدر ضرر للصحة العامة.

شارك الدكتورة إيمي سوليفان، أخصائية علم النفس السريري، مع موقع “Cleveland Clinic” الطبي بعض علامات البيئة السامة وكيفية الحفاظ على الصحة إذا كان الشخص يشعر بأنه محاصر.

ما هي بيئة العمل “التوكسيك”؟

بيئة العمل السامة هي تلك التي تعزز ثقافة التخريب والسلبية المستمرة والعدوان، ويؤدي ذلك إلى مستويات عالية من التوتر، وعلاقات متوترة، وضعف في الإنتاج أو الأداء، إذا كان الشخص غير قادر على حل النزاعات في هذه البيئة أو العثور على فرص عمل أفضل، فقد تتأثر الصحة سلبًا بالطرق التالية:

ردود فعل جسدية: قد تشعر بالغثيان عند الذهاب إلى العمل.

مشاكل في النوم: تجد صعوبة في النوم بسبب التركيز على مشاكل العمل.

قلق ممتد: يمتد قلقك لساعات أو دقائق قبل العمل.

ضيق عضلي أو مفصلي: تعاني من شد مرتبط بالتوتر في عضلاتك أو مفاصلك.

نقص الدافع: لديك حافز قليل للعمل و/أو عدم رغبة في تحسين أدائك

11 علامة تدل على بيئة العمل السامة

صنف الباحثون 11 مثالًا لبيئات العمل "التوكسيك":

الإشراف المسيء: يقوم القادة بإذلال الموظفين ويفرضون توقعات غير واقعية أو غير أخلاقية (مثل العمل الإضافي غير المدفوع)، مما يؤدي إلى سوء توازن بين العمل والحياة

التنمر: يستخدم الأشخاص الترهيب أو العدوان لعزل الموظفين وزملاء العمل أو تقويضهم.

التمييز: يُفضّل بعض الموظفين على الآخرين بينما يُحرم البعض من فرص التحسين. قد يعزز القادة أيضًا الصور النمطية الضارة.

التحرش: يمكن للتحرش الجنسي والعرقي والديني والإعاقة أن يعرقل نجاح شخص ما، ويجعله يشعر بعدم الأمان، ويضر بشكل مباشر برفاهيته.

الانتهاكات الدقيقة (Microaggressions): تعتبر السلوكيات العدوانية والتعليقات العنصرية والنكات المسيئة شائعة في بيئة العمل السامة، إلى جانب سلوكيات أخرى غير محترمة.

الانحراف الشخصي: يمكن أن تزيد التهديدات التنموية، والسرقة، وتشويه السمعة، والتهديدات الصريحة أو الضمنية بين زملاء العمل.

الظلم في المعاملة: عندما لا يُعامل الأشخاص بكرامة واحترام، قد يواجهون صعوبة في العثور على الدعم والمساعدة إذا تعرضوا لسوء المعاملة.

الإقصاء: قد لا يشعر شخص ما بالراحة في التعبير عن مخاوفه أو الدفاع عن نفسه إذا جعله زملاء العمل والمديرون يشعرون بالتجاهل.

التقويض الاجتماعي: التقليل من شأن شخص ما في الاجتماعات، ونشر الشائعات، وجعل شخص ما يشعر بعدم الكفاءة في بيئة جماعية يمكن أن يضر بتقديره لذاته.

العدوان في مكان العمل: يُعرّف على نطاق واسع بأنه سلوك يهدف إلى التسبب في الضرر، يمكن أن يكون العدوان لفظيًا أو جسديًا أو حتى يعرقل أداء شخص ما.

العنف في مكان العمل: يؤدي الاعتداء الجسدي والعدوان اللفظي القاسي إلى زيادة القلق وعدم الرضا والاكتئاب.

قال الدكتور سوليفان: "بيئة العمل السامة هي بيئة يكون فيها التواصل غير متسق ومتحيز ومربك، وحيث لا يحترم المدير أو يستجيب لاحتياجات الموظف. يحتاج القادة إلى أن يكونوا قادرين على التواصل. يحتاج الموظفون أيضًا إلى مساحة آمنة للتواصل وطلب المساعدة. وإذا لم يتم تقديم المساعدة، فهذه علامة ضخمة على أن هناك شيئًا خاطئًا."

يمكن أن تشمل العلامات الأخرى لبيئة العمل السامة ما يلي:

انخفاض الروح المعنوية والإرهاق.

قلة الشفافية والمساءلة.

ضعف الثقة في القيادة و/أو الموارد البشرية.

كيفية التعامل مع بيئة عمل التوكسيك

تعتبر بيئة العمل السامة مكانًا خطيرًا، سواء للصحة البدنية أو العقلية. ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها في الوقت الحالي للمساعدة في إدارة بعض الأعراض وتحسين الوضع:

اطلب العلاج للحصول على إرشادات حول كيفية إدارة النزاعات بطرق صحية.

ابحث عن مرشد في مجالك يمكنه تقديم رؤية غير متحيزة.

ضع حدودًا شخصية في العمل.

خذ فترات راحة للصحة العقلية

خصص وقتًا للرعاية الذاتية قبل وبعد العمل.

عزز علاقاتك مع زملاء العمل ذوي التفكير المماثل.

ركز على ما يمكنك التحكم فيه.

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