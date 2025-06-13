الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على مفاعل فوردو النووي فى عمق إيران

الهجوم على إيران،
الهجوم على إيران، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يواصل استهداف منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية لإطلاق المسيرات في إيران.

 

الاحتلال ينفذ غارات على مفاعل فوردو النووي الإيراني
 

 كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن هناك  أنباء أولية عن بدء تنفيذ غارات إسرائيلية على مفاعل فوردو النووي الإيراني.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، إنهم حددوا الهجوم على إيران في أواخر أبريل الماضي ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية.


وتابع نتنياهو فى كلمته قائلا،  بعد اغتيال حسن نصر الله وكسر المحور الإيراني تقدمت طهران نحو تصنيع السلاح النووي.


وأضاف: لا أعرف تماما متى تنتهي العملية العسكرية في إيران، مضيفًا وجهنا ضربة قاسية لإيران وقتلنا عددا كبيرا من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين.

واختتم: دمرنا مفاعل نطنز وهناك أهداف أخرى بالطريق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن  مواصلة هجماته على إيران حتى تحقيق أهدافه.


جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مواصلة هجماته على إيران


وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه،  إن هدف الحرب هو "إزالة التهديد النووي الإيراني واستهداف النظام الإيراني  وإسقاطه".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية تواصل ضرباتها على منشآت عسكرية ونووية إيرانية بعدما شن سلسلة غارات غير مسبوقة في طهران فجر الجمعة.

 

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين لصحفيين: "هاجم طيارونا ولا زالوا يهاجمون أهدافا عسكرية وأهدافا مرتبطة بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران".

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