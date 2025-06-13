الجمعة 13 يونيو 2025
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سياسة

برلماني: الهجوم الإسرائيلي على إيران تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي علي إيران، فيتو

قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن الهجوم العسكري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية صباح اليوم، يعد تصعيدا جديدا بالمنطقة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

تهديد مباشر للأمن والاستقرار

وأضاف الجاحر في تصريح خاص ل فيتو، أن ذلك الهجوم يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويهدد الأمن المجتمعى.

الاستمرار في سياسات القوة والعدوان 

وتابع عضو مجلس النواب، ذلك الهجوم يعكس إصرار إسرائيل على الاستمرار في سياسات القوة والعدوان بديلًا عن الحلول السياسية والسلمية، في تجاهل واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية.

 

وحذر الجاحر من استمرار هذه السياسات المتهورة، حيث من شأنها أن تؤدى بالمنطقة إلى حالة من الفوضى والعنف.

 

احترام قواعد القانون الدولي

 وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن موقف مصر ثابت حيث تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتمسك بمواقفها الثابتة التي ترفض أي مساس بسيادة الدول، وتدعو إلى احترام قواعد القانون الدولي.

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