الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يحيي حفلا ضخما ببيروت أغسطس المقبل

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

 يعود الفنان تامر حسني إلى لبنان من جديد من خلال حفله الغنائي الذي من المقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني في بيروت 

 ومن المقرر أن يقدم تامر حسني عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه أحدث ألبوماته “لينا معاد”.

وقد حققت أغنية “حلال فيك” للنجم تامر حسني، 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك ضمن ألبوم تامر حسني الجديد الذي يأتي بعنوان “لينا معاد”.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام. 

وتقول كلمات الأغنية: حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبه له

حاولت معاك وما نفعتش

وخدت الخير وما شبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك ما بيعديش

طالب وجودي ما جيش

وأنا هبقى عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني أوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك اللي هتعيشه

وجـاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

بحق اللي أنت رخصته

وحب اللي أنت خلصته

 

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد 

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرا ثلاث أغاني من ألبومه الجديد “لينا معاد”، وهي: ديو “المقص” رفقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وأغنية “ملكة جمال الكون” رفقة المطرب الشامي، بالإضافة إلى أغنية “حبيبي تقلان”. 

 

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حفل تامر حسني في بيروت الفنان تامر حسني حفل تامر حسني تامر حسني

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