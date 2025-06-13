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أبناء عمومة، مصرع شابين أسفل عجلات القطار في قنا

مصرع شابين أسفل عجلات
مصرع شابين أسفل عجلات القطار، فيتو

لقي شابان ابنا عمومة مصرعهما، دهسًا أسفل عجلات القطار في قرية الصبريات، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث قطار أسفر عن مصرع شخصين في قرية الصبريات مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع “رأفت.م”، يبلغ من العمر 18 عامًا، “خالد.أ”، 20 عامًا، صديقين وأبناء عمومة دهسًا أسفل عجلات القطار في قرية الصبريات مركز دشنا.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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